4/7 今彩539頭獎開出2注！大福彩、大福獎摃龜

2018-04-07 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月7日）開獎的第107000028期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000084期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由彰化縣溪湖鎮光平里彰水路三段505號的「金福氣樂透行」和台南市白河區白河里中山路54號1樓

的「報你發彩券行」開出。

第107000028期大福彩中獎號碼為：「08、11、14、17、22、23、40，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎共4注獲得，每注可得25萬元；參獎共64注獲得，每注可得4000元；肆獎共1410注獲得，每注可得400元；普獎共1萬943注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。

第107000084期今彩539中獎號碼為「05、06、07、10、20」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共282注獲得，每注可得2萬元；參獎共8000注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3982注獲得，每注可得50元。

第107000084期39樂合彩中獎號碼為「05、06、07、10、20」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共431注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9864注中獎，每注可得1125元。

第107000084期3星彩中獎號碼為「682」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000084期4星彩中獎號碼為「7810」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」