男子替父出氣撂人鬥毆 2根手指不見急停戰送醫

2018-04-07 22:20

〔記者吳政峰／台北報導〕劉姓男子前年不滿父親被鮑姓遊覽車司機欺負，撂人前往理論，結果反遭鮑男砍傷，混亂中劉男突感手部不適，一瞧才驚見兩根指頭不見，淒厲大喊「我的手指掉了」，雙方方才止戰，彎腰尋找斷指，緊急送醫縫合，鮑男因此被依重傷害罪起訴，一審依傷害罪判刑1年，檢方不服上訴，二審法官認為鮑男是為了自衛才持刀，傷人應屬防衛過當，改依傷害罪判刑4月，可易科罰金12萬元。

劉男父親前年2月間搭程鮑男的遊覽車出遊進香，不小心把藥袋遺落在車上，便請鮑男開車門讓他取回藥袋，但遭以「非上班時間」拒絕，他等了半小時未果，無奈離去，向兒子抱怨。

劉男聽聞後，認為老父被欺負，忿忿不平，隔日找了朋友、帶了棍棒，前往鮑男工作處所理論，一看到鮑男的遊覽車就開砸。

鮑男不甘示弱，抽出車上的開山刀下車反擊，雙方開啟大亂鬥模式，本來要替老父出頭的劉男突然尖叫「我的手指掉了」，他的右手無名指和小指慘遭砍斷，現場血跡斑斑，助拳的友人趕緊勸架，一行人在地上尋找斷指，覓得後火速衝往醫院縫合。

檢方認為鮑男亂砍造成劉男斷指，應依重傷害罪起訴，但一審合議庭持不同意見，認為斷指已接合，未生肢體或健康有重大毀敗或難治危險，依傷害罪判刑1年。

檢察官不服提起上訴，二審合議庭審視證據後，改變心證，認為雙方不是互毆，而是鮑男為了自衛，混亂之中揮刀誤傷劉男，屬於防衛行為，但該行為確實過當，考量雙方已用10萬元和解，因此改判刑4月，可易科罰金12萬元，全案確定。