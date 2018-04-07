嚇死人！ 膠筏出海撞鐵管險翻船

2018-04-07 20:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕嚇死人了，海上也出「車禍」！苗栗縣苑裡鎮漁民向縣議員劉秋東反映，近一個月來，苑港漁港漁民出海捕魚，常發生漁網被異物割破，或遭異物纏繞、無法張網的情形，已造成漁民損失近百張漁網；前天，甚有返港膠筏撞上一根直徑30公分以上的立柱，差點翻船的情形。苗栗縣通苑區漁會研判為國營事業工程遺留，將請縣府邀集會勘，釐清「肇責」。

「真的嚇死人！差點翻船。」苦主楊姓漁民說，沒想到出海捕魚回程時居然會發生「海上車禍」，他當時距離岸邊大約500公尺，眼見就要入港，突然間就撞上異物，操控膠筏的馬達瞬間「暴走」不聽使喚，他只好手腳並用，維持船身穩定度及行進方向，才能平安回港。

楊姓漁民說，他待膠筏穩定後，在事故地點周圍察看，才發現水面下方，有一根疑似金屬類的立柱，讓他傻眼，「怎麼會有一根柱子插在海中？」

楊姓漁民說，苑港漁港是沙岸，未曾發生這種情形。不過，之前已經有同業10隻膠筏出海時漁網被割壞，目前損失已經將近100張，以每張漁網6000元至1萬元計算，損失金額約60萬至100萬，已經讓漁民大為跳腳，沒想到還差點出意外翻船，讓人現在想起還冷汗直流。

苗栗縣通苑區漁會總幹事楊資暖指出，事發後已接到回報，由於漁民懷疑是國營事業之前在通霄鎮、苑裡鎮外海施工時所搭建的管線，但施工後未清除完畢，將蒐集證據請苗栗縣政府邀集台電、中油等單位會勘，揪出元兇。

對此，劉秋東也批評說，如果鐵管不處理掉，對漁民進出港等捕魚作業安全，形同一顆不定時炸彈，且目前雖僅發現一根，但難保水面下不會有其他根，若因此造成漁民翻船、落海事件，後果不堪設想，不能忽視，也要求徹底清查。