獨家》「把不起妹妹就巴頭」玩出火 男被虧怒砍3友人

2018-04-08 00:00

〔記者王捷／台南報導〕網路上流傳的搞笑影片「把不起妹妹就巴頭」可別隨便亂學，王姓男子感情遇上難關，邀林姓、吳姓、陳姓友人還有一名李姓女子到燒烤店喝酒，酒酣耳熱之際，王男學網路搞笑橋段，虧林男把不到妹猛巴他的頭，但林反虧王男也把不到妹，王男認為被針對，火大從車上拿水果刀見3人就砍，3人手部遭劃傷，並向警方報案就醫，救治後3人沒有要提告，警方依違反社維法將王男送辦。

30歲的王男有恐嚇前科，目前在當貨運司機為業，疑似是因為最近感情上有問題，找林、吳、陳3位男性友人，李女出來吃燒烤、喝酒，一行人從5日深夜一路喝到6日凌晨2時許，才發生衝突。

根據警方了解，酒酣耳熱之際王男推了李女的頭，林男則出面制止邀求王男不要對女生不禮貌，王卻不聽勸，學網路上的搞笑影片「把不起妹妹就巴頭」的橋段，用影片內容巫醫的口吻，猛巴林男的頭，讓林男很不爽，約王男到店外談判。

起初王男笑面以對，認為自己是開玩笑才巴了林男的頭，林男則反嗆王男也把不到妹，2人因此拉扯扭打起來，吳男、陳男則在旁勸架，並責備王男巴頭玩笑開過頭，王男疑似自認感情上也不順，朋友還針對他，突然就回到車上，拿出一把目測約15公分的水果刀，看到3人就砍，造成3人手臂上有刀傷。

路人報案後警方到達現場，王男自知闖禍已逃離現場，3人送醫後沒有大礙，起初警方問到為何導致糾紛，3人吞吞吐吐，向警方敷衍帶過是因為酒喝多了，且與王男都是朋友，不願提告，警方為了釐清案情持續追問，其中1名友人才說出了巴頭橋段。

7日下午警方通知王男到案，王男向警方表示酒醒後懊悔不已，原本只是想找朋友喝酒療傷，但多喝2杯酒醉，演變成傷害友人案件，雖友人不願追究，自己也很難受，訊後警方將王男依違反社會秩序維護法送辦。

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