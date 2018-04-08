滿滿洋蔥！「創業夥伴」小黑失蹤一年 終於回家了

2018-04-08 00:05

〔記者王捷／台南報導〕燒烤店老闆鄭百弘身邊的機車「小黑」總是捨不得賣，雖然騎了6、7年，早已沒有價值，但陪他看盡商場大起大落，豈料，一年前「小黑」遭竊，他跑了好幾趟警所拜託找車，一年多來仍抱著希望，直到今年初他弄丟了「小黑」的鑰匙，打算買新車時，警方終於找到「小黑」。鄭百弘說，警方告訴他，機車藏在台南忠烈祠偏僻處，很感謝警方能找回他的「創業夥伴」！

學餐飲的鄭百弘原本在台北創業，草創時期為了載送食材，他分期付款購買針對專業需求、置腳大空間的光陽速克達「金牌125」，取名「小黑」，他靠這輛機車起家，坐擁3間燒烤店。

但在台北高成本壓力下，鄭百弘每天被報表綁住，讓他萌生退意，但合資生意如同泥淖，難以抽身，約4年，他乾脆拋下一切，曾經的百萬身價，一夕間只剩當初陪他刻苦創業的機車「小黑」，捨不得賣，失落的鄭百弘心裡想起羅大佑《鹿港小鎮》著名歌詞「台北不是我的家」，提著一卡皮箱，如同電影《海角七號》裡的阿嘉，騎著「小黑」回台南。

鄭百弘在台南開燒烤店，重新振作後，即使有錢，仍不願買新車，但一年前，曾陪著他上山下海、走遍南北各大菜市場批貨的「小黑」，竟在自家樓下失竊，他感嘆，機車雖然已經沒有價值了，卻有滿滿的感情，跑了好幾趟派出所拜託警方找車，時間過了一年，正當鄭百弘想放棄時，終於傳來好消息。

市警六分局大林所長莊海松說，「小黑」就被棄置在南區體育園區忠烈祠後方隱蔽空地，還藏在樹後方，如果不注意，可能會被當作棄置或是民眾騎來運動的機車，6日凌晨，警方執勤時，在黑暗中瞥見「小黑」，一查車牌發現是失竊車輛，尋獲當下已請鑑識小組拍照採證，會繼續追查竊嫌。

鄭百弘說，他跟「小黑」可能緣分未盡，這個月他正準備買車，就接到警方傳來的消息，很感謝警方這麼細心找到他的「創業夥伴」！