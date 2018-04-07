「嘉義角頭帶隊」抓砍兄弟兇手 殺到麻豆撲空叫囂GG了

2018-04-07 19:47

〔記者楊金城／台南報導〕嘉義縣水上鄉在4月3日晚上發生一起疑似爭風吃醋鬥毆案，2名蘇姓男子被棍棒打傷，蘇男兄長找來王姓男子糾眾近20人，開車在4月6日凌晨近2點殺到台南麻豆找李姓男子討公道，麻豆警分局啟動快打部隊到場，王男等人早已一哄而散，警方今天（7日）傳訊9人到案說明，將依社會秩序維護法究辦。

蘇、王撂人在李男住處外踹打鐵捲門叫囂的影片，被人PO上社群網路，有麻豆人認為，此舉已屬擾民，麻豆分局在第一時間就上網留言，表明已掌握滋事一方身分，一定依法究辦，今天也立即傳訊，偵查動作迅速。

警方調查，互為情敵的雙方，4月3日晚間相約在水上鄉談判，麻豆李男等5人打傷蘇男2人受傷後，到水上當地派出所投案說明，李男再到高雄「避風頭」。

蘇男的大哥不滿李男傷人，和王姓男子出頭，撂了近20人，大陣仗開著10輛車，在4月6日凌晨1點57分到李男麻豆住處外叫囂討公道，還將影音PO上臉書社團，註明「嘉義角頭帶隊到麻豆抓砍他兄弟的兇手」。但李男不在家，8分鐘後，一夥人上車離開。

蘇男、王男等人拍打鐵捲門發出巨響，吵得附近居民報案，麻豆警方啟動巡邏警網「快打部隊」趕到到場，不過，滋事一方已離開。警方調閱監視器影像，以車追人，今天傳訊9人到案說明，另6人拒絕說明。