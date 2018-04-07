「川普」販毒集團搞行銷 印名片留個資遭逮

2018-04-07 19:14

〔記者王宣晴／新北報導〕36歲的陳姓男子日前運送毒品到新北市淡水區一處汽車旅館時遭逮，警方追查上游時意外發現陳男是替綽號「川普」的販毒集團販毒，該集團還印製留有電話的名片，警方漏夜追查，當天在新北市三重破獲該販毒集團，逮捕2男1女，依法送辦。

警方調查，33歲的余男以傳播公司為幌子從事毒品買賣，並將公司藏匿在三重三和路四段一處民宅內，夥同21歲的張女及45歲的廖男及數名成員進行販毒，甚至大膽印製名片，透過通訊軟體微信、line與藥腳聯繫。

本月5日凌晨，陳男帶著5顆搖頭丸及5公克的K他命，前往淡水的汽車旅館送貨，警方接獲線報趕往，當場逮到陳男，並發現販毒集團的名片，凌晨3時許前往三重蒐證，當場逮到余男及2名同夥。

警方今天表示，余男發現警方上門，不斷否認販毒，但見警方在家中查獲毒品，又有陳男指認，最後才坦承犯行，警方搜查整間房子，共起獲2785公克的新型態毒品咖啡包269包、8.9公克的毒品梅碇、155顆搖頭丸及安非他命、K他命。

因罪證確鑿，警方將屋內的余男、廖男、張女逮捕帶回，3人坦承犯行，並供稱看準清明連假時，定有不少毒蟲準備開毒趴狂歡，才進貨大量毒品以及加印名片，2天就大賺30萬，不料行事太過張揚，被警方破獲。

警方訊後依意圖販賣毒品罪嫌將余、廖、陳男及張女移送法辦，後續透過查獲的帳本，循線追捕相關成員及提供毒品的上游到案。

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