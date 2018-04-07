臉書PO暗殺總統掃射捷運 高中生急報案喊冤「被盜」

2018-04-07 18:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市就讀高中二年級的曾姓高中生，今天（7日）下午發現他的臉書帳戶被盜用，還在臉書社團內張貼要暗殺總統並掃射捷運的恐怖攻擊留言，曾姓學生知道狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐涉恐攻被逮捕一事，擔心自己被誤認是恐怖份子或殺人狂徒，趕緊到中市警局三分局健康派出所報案，他懷疑近期與某位賣家交易起糾紛，可能是這名賣家盜用他的帳戶留言，想要陷害他，警方已受理報案，交由偵查隊調閱賣家的資料。

健康所調查，曾姓高中生的臉書帳戶，今天下午2時37分，於臉書的「Garena 傳說對決 玩家討論區」留言，內容是「明天中午我會拿狙擊槍暗殺總統，到時候我會直播，暗殺成功再來去附近的捷運瘋狂掃射，我會讓你們永遠記住這一天」，曾姓學生在4分鐘後，今天下午2時41分發現留言，嚇了一大跳。

曾姓學生雖僅16歲，警覺心很高，他從新聞中得知，孫安佐因槍擊學校的恐嚇之詞，被美國警方逮捕，他擔心自己被誤認是恐怖份子或殺人狂徒，淪為第2個孫安佐，被台灣警察逮捕，他趕緊打165反詐欺專線，接電話的員警，要求他由家長陪同，迅速到最近的派出所報案。

曾姓學生報案時宣稱，案發之前，他透過臉書向一位賣家購買「Garena 傳說對決」的遊戲點數，交易金額2000元，卻因故起爭執，交易並未成立，之後，他的臉書就被盜了，他並未與人結怨，懷疑是這起買賣糾紛，被賣家惡意盜用帳戶陷害，警方已受理報案，並協調三分局偵查隊調閱賣家帳戶，釐清事實真相。