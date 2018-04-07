北捷又傳冒領案！ 無業男5個詐領7皮夾

2018-04-07 16:39

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的李姓男子從去年7月起，在雙北各捷運站冒領沒有證件的皮夾，得手7件，直到去年12月，他冒領了一個放有信用卡的皮夾，失主接獲銀行通知，到捷運站領取，才揭發李男罪行，警方循線調查，今天上午10點左右持拘票將李男逮捕到案，依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，無業的李姓男子居無定所，平常都窩在網咖，他缺錢花用，在雙北地區各捷運站假冒失主，每次都先詢問站務人員是否撿到沒有證件的皮夾，當站務人員以皮夾特徵再次確認時，李男就順著站務人員的話回應，5個月內冒領7個皮夾，得手約5000元。

去年12月29日，李男到北捷輔大站冒領了放有信用卡的皮夾，而失主余姓女子接獲銀行通知到捷運站詢問，才赫然發現皮夾遭李男冒領走了，北捷這才察覺有異，趕緊報案。

警方獲報後介入調查，發現李男從去年7月到12月間，利用相同手法，在台北火車站、台北橋站等7個捷運站冒領皮夾，今年4月更致電2個捷運站企圖冒領，但尚未到場領取就被警方逮補。

警方長時間調查發現，李男居無定所，但近期常出沒在桃園市中正路上的網咖，埋伏兩天後，今天上午10點左右持拘票將李男逮捕到案，並在他身上查獲冒領遺失物的切結書一張，訊後依詐欺罪嫌送辦。