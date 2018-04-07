雪隧內速限較高卻只能慢行 高公局籲縮短車距

有網友表示，國5北返時，雪隧內速限較高卻只能龜速，反而出隧道到速限較低的路段開始可以加速。（記者林敬倫攝）

2018-04-07 15:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］清明連假雪隧塞車讓人習以為常，不過最近有網友表示，國5北返時，雪隧內速限較高卻只能龜速，反而出隧道到速限較低的路段開始可以加速；高公局表示，科技執法讓許多人刻意拉長車距，才造成隧道內車速較慢，提醒用路人應盡量縮短車距讓車流順暢。

國5北上的雪隧內速限為每小時90公里，出隧道後則降為80公里；高公局坪行控中心副主任藍如萍坦言，雪隧北上因為有些微上坡，許多用路人未發覺自己車速在進入隧道後會減慢，直到行駛到隧道中後段才開始發覺加快車速，加上科技執法上路後，用路人擔心車距拉得太近，會被開出罰單，但車多時如果車距太長，也會影響隧道内的行駛速度，造成隧道内速限高、車速慢，但出隧道後速限低卻車速快的特殊情況。

藍如萍提醒，在隧道壅塞時段，科技執法並不會針對車距過近而開出罰單，呼籲用路人在隧道内應盡量將車距縮小在20公尺内，隧道内2個消防栓之間的距離為50公尺，民眾可依此衡來量車距，如此就能有效增加隧道内的車速，行控中心每3分鐘也會定時廣播，提醒用路人加快車速、拉近車距，以保持隧道内車流的暢通。