警調大貨車佈陣 擁槍通緝毒犯難逃

2018-04-07 14:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名卓姓男子，去年底因毒品案被通緝，烏日分局員警6日傍晚前往卓男經常出沒的龍井、西屯交界處找人，果然發現卓男開著贓車停在路邊，研判擁槍、毒的卓男遇警將奮力一搏，靈機一動調派大型貨車佈陣逮人，卓男見警果然前後衝撞想突圍，撞壞3輛汽車仍無法突破警方佈陣，巡佐劉志良見狀立刻開3槍打破輪胎，雖不慎遭碎片擦傷仍順利逮人，並在車上查獲100多公克的海洛因、安非他命等毒品，以及改造手槍、子彈，訊後今天依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。

這名卓姓男子，去年12月上旬，就因毒品案被台中地檢署通緝，卓男因身上還有販賣毒品和槍砲等案件，擔心被捕後難脫身，去年底開始以車為家四處躲藏，員警得知卓男經常在龍井遊園北路附近出沒，昨天傍晚5點多，烏日派出所和烏日偵查隊6名員警前往龍井遊園北路附近找人，果然發現卓男開著贓車停在西屯路3段和龍井遊園北路口路邊。

因卓男身背重罪，加上隨身攜帶槍、毒，員警研判亡命之徒的卓男若遇警盤查，勢必「拚命」奮力一搏，決定調派大貨車擋住卓男去路後甕中抓鱉，員警待大貨車抵達佈陣完成，立刻上前表明身份要卓男下車，卓男見狀果然加足馬力，不斷前後衝撞，試圖撞開前後停放的車輛逃逸，無奈因警方早有防範，雖撞壞3輛車，還是被大貨車擋住去路無法突破封鎖。

烏日派出所巡佐劉志良見情況緊急，立刻對空鳴槍示警，見卓男不理會，繼續朝輪胎連開2槍，1槍將車輪擊破，另1槍則擊中輪胎鋁框，因碎片反彈擊中臉頰、手肘，所幸僅紅腫無大礙，順利將卓嫌逮捕。

警方隨後在車上起出重達55.24公克的海洛因17包、重3.85公克的安非他命5包、重50.64公克不明粉末6包，以及改造手槍1把和子彈14發等證物，卓男表示毒品是自己使用，槍彈則是擔心仇家找上門隨身攜帶防身，警方訊後今天依毒品和違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將他移送法辦。

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