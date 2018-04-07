拉K看管軍械庫竟睡著 上兵被判刑

2018-04-07 13:36

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍陸戰隊99旅薛姓上兵，去年5月間在外拉K後返回營區擔服械庫衛哨，竟茫茫然地穿著內衣上哨，趴在桌上睡著，查哨長官發現叫醒他並採尿送驗，確認薛男有K他命陽性反應，往上通報將他依違反陸海空軍刑法的「衛兵哨兵廢弛職務罪」送辦；高雄地院一審認為他僅睡著30分鐘就被叫醒，並未造成軍械遺失或被破壞等損害，僅將他判刑3月，如易科罰金，需繳9萬元。可上訴。

判決指出，薛姓男子2014年4月3日入伍服役，並擔任海軍陸戰隊九九旅砲兵營砲三連上兵雷達兵。去年5月31日清晨5時至7時，在高雄市大寮區會結營區執行單位聯合械庫衛哨勤務時，明知服勤時須站姿或坐哨並保持警覺，竟趴於桌上睡著不醒人事，而因睡眠廢弛職務，足生槍械庫安全。

該單位陳姓下士班長當日5時30分巡查時發現，先是呼叫、上前拍打薛男均無回應，直至搖動薛男的身體，薛姓上兵始醒過來，但精神依然恍惚，陳姓班長遂向陳姓連長回報，而悉上情。

薛姓上兵在法院審理時雖聲稱「因服用感冒藥才睡著」，但案發當天薛男從未向部隊表示有吃感冒藥，且部隊對薛男採尿送驗有K他命陽性反應，濃度達832ng/mL，薛男又改口可能是5月30日放假下午與朋友唱歌時吸到二手K他命，法官認為，薛的尿液K他命濃度達832ng/mL，顯與常情不符。

法官認為，被告身為現役志願役軍人，本應重法守紀，竟棄其義務於不顧，於獨自於械哨衛哨時睡眠且至不省人事之程度，影響軍隊紀律及營區安全管控，但考量被告犯後坦承於衛哨時睡眠、恍惚，其於衛哨睡眠後約30分鐘即被發覺，尚未實際造成軍械之遺失或遭破壞等情狀，判處有期徒刑3月，並諭知以1000元折算1日之易科罰金折算標準。

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