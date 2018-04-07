會選車還挑撿紀錄器 砸窗竊賊辯「夢遊」敗訴

2018-04-07 12:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名鍾姓男子前年3度持石塊砸路旁汽車、行竊行車紀錄器，高雄簡易法庭一審依3件竊盜罪將他判刑1年2月、如易科罰金需繳42萬元。鍾男不服上訴，並以「犯案時夢遊，不知自己在作什麼」，並提出長期在精神科就診紀錄，以犯案時精神恍惚，要求撤銷原判決，但高雄地院二審不採信其「夢遊」之說，駁回其上訴。

判決指出，被告鍾男雖長期在某醫院就診，認定其有思覺失調症，但歷次就診，皆未曾向醫師反映任何有關夢遊之事，其母親也證稱，沒看過鍾男有夢遊情形。且夢遊者本身並不會知道自己夢遊，通常是同住的伴侶、家人或朋友觀察到有此情形方能得知。

高雄地院合議庭認為，故鍾男理應不知道自己有無夢遊，其自述105年4至5月份開始有夢遊之述詞可信度不高。

此外，合議庭認為，被告鍾男犯案時不僅能選定車輛，選定後以石塊敲擊副駕駛座車窗，並能於車內多樣物品中篩檢出較具財產價值之行車紀錄器，行竊後復迅速將財物搬運至所騎之腳踏車離去，足認被告犯案時，均需運用大腦高階之認知、協調及執行功能，亦證被告犯行時意識清醒，並能控制自身行止，無不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力。從而，被告暨辯護人以夢遊、精神恍惚等理由置辯，指謫原判決不當，不足採信，應予駁回。