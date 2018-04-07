關聖帝君顯靈？媽寶通緝犯拜完關公 300公尺後被逮

2018-04-07 12:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕關聖帝君顯靈？台中市林姓通緝犯日前到中市東區知名的南天宮，向關聖帝君拜拜祈求平安，才離開南天宮1個路口，僅約300公尺，就遇到警方盤查，林男原本想謊報友人的身分，竟因緊張背不出來，不斷要求要打電話給媽媽，被警方斥責「都幾歲了？」成年人要為自己負責，林男見無法隱瞞，才說出真實身分，他是背負肇事逃逸罪的通緝犯，需入監服刑9個月，警方進一步於林男身上與車上查獲毒品愷他命及毒咖啡包，解送地檢署歸案。

中市警局第三分局立德派出所員警上月29日下午於東區自由路與進德路口執行路檢勤務時，見27歲的林姓男子開車載著朋友，神情顯得緊張，警方攔查時，林男強調自己只是到南天宮拜關聖帝君，絕對沒有喝酒，他隨便亂報身分證號碼試圖隱瞞身分，卻背錯號碼，警方查無此人，林男情急之下，不斷要求警察打電話給他媽媽，或讓他打電話給媽媽，警聲斥責「你都幾歲了！」，警方問他出生年月日，林男卻瘋狂跳針、亂扯一通。

警方告訴他，「遇到事情就要好好面對」，林男知道自己難逃法網，表明真實身分，警方確認是今年3月5日被台中地檢發布肇事逃逸罪的通緝犯，警方逮捕時也在其身上查獲2包第三級毒品愷他命共3.16公克、20包毒品咖啡包共147.22公克。

林男表示，妻子8月即將臨盆，為了能夠陪伴妻子生產看到小孩出生，才選擇逃亡，他平時有拜關聖帝君的習慣，沒想到這次關聖帝君真的顯靈，林男離開南天宮才300公尺就被警方查獲，警方認為「關公始終是站在正義的一方」，全案解送地檢署歸案，並依毒品危害防制條例法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆