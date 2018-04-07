開車開到睡車底 爆表酒測值嚇傻員警

林姓男子開車開到睡在車底。（記者黃佳琳翻攝）

2018-04-07 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在北部的林姓男子趁清明連假南下祭祖順便訪友，但他酒後竟然執意開車北上返家，不但開車醉倒在半路，還醉到睡在車底，警方測得他酒測值竟高達2.02mg/l，讓員警咋舌不已，直說從未看過如此高的酒測值，若是讓他上了高速公路不知還會釀多少禍。

警方指出，6日中午12點，在繁忙的路竹交流道前，竟有人躺在一輛自小客車底盤，民眾發現以為是車禍，經通報員警到場後，將林男（48歲）從車底下拉出來時，才發現又是酒駕惹的禍。

警方表示，住在北部的林男趁清明連假，特地開車南下祭祖，林男也與久未見面的親朋好友喝了約3瓶高梁酒，想不到酒過三巡，林男竟然不顧生命危險的要開車北上返家，但在還沒上交流道前，自己就因為不敵酒意而醉倒在車旁呼呼大睡，完全不省人事的林男越睡越香，連自己怎麼睡到車下的底盤都不知道。

員警先將林男送往路竹區醫院救治，待醫院評估後林男無外傷也稍微清醒一點後離院，警方經調閱路口監視器及行車記錄器後，顯示林男酒後確實有開車，經施作呼氣酒測值竟然高達2.02mg/l，連承辦員警都不禁咋舌，直說從未看過如此高的酒測值，若是讓他上了高速公路一路北上那就不可收拾，不知道爛醉如泥的林男又會造成多少家庭的悲劇，訊後將他依公共危險罪送辦。

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