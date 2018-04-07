校園發現棄置針頭 警方追到2涉案男子

2018-04-07 11:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了躲避警方，吸毒人口竟然躲到校園廁所注射毒品！

彰化縣和美警分局線西分駐所日前接獲學校報案，發現廁所內有棄置針頭，警方受理後，立即調閱監視器畫面追查，發現有兩名可疑男子行跡可疑，立即循線查到黃姓、柯姓男子到案說明。

線西分駐所所長劉耀民表示，黃姓、柯姓男子坦承確實有進入校園施打毒品，再把注射針頭棄置在廁所內後離開，選擇校園廁所，就是害怕被警方抓到，由於第一次進入校園廁所施打毒品沒有被發現，才會再度選擇在晚間進入校園廁所來吸毒，沒想到就被抓到了，訊後以毒品危害防制條例移送偵辦，並依法採尿送驗。

劉耀民指出，黃姓、柯姓男子都住和美鎮，為了吸毒，還特別跑到線西躲在校園吸毒，由於校方有開放部分廁所供社區民眾運動使用，也有裝設廁所的夜間感應燈，為了維護校園安全，校方也在上下學時間以外，只開放單一出入口，警方也在晚間加強巡邏，共同為校園安全把關。

劉耀民呼籲，民眾如在公共場所發現不明針頭等物品，將立即通報警方到場進行採樣，千萬不要隨意檢拾，因為針頭具有感染性，以維護自身安全。

和美分局分局長邱紹雄強調，政府大力掃蕩毒品執行「安居專案」，民眾如有發現施用毒品或販毒情事，請立即向警方反映，透過警民合作，一起把毒品趕出社區及校園。

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