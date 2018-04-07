彰化大樓縱火燒車男送辦 住戶罵「很怕被燒死！」

消防人員今天勘查被縱火燒毀的車庫與燒成廢鐵的轎車。（記者湯世名攝）

2018-04-07 10:58

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天深夜彰化市崙平南路社區大樓地下室停車場車輛遭縱火案，整個地下室停車場天花板都被熏黑，現場瀰漫刺鼻煙味，今天大樓住戶邊清理邊罵：「超夭壽，火災當下驚慌逃命，很怕被燒死！」涉嫌縱火的陳姓男子則被警方依公共危險罪嫌移送法辦。

彰化縣消防局火災鑑識人員今天到這棟大樓地下室停車場勘驗火警現場，只見許多住戶都拿著掃帚、水瓢清理自家的水漬，一邊痛罵說，家人吵架不會想辦法紓解心情，卻以縱火方式來洩憤，由於社區有不少住戶，萬一釀出傷亡，後果不堪設想。另有住戶說，昨晚一團黑煙都竄入他們家地下室車庫與客廳，嚇得他們奪門而出，所幸沒有釀成巨災。

現場天花板全部燻黑，現場瀰漫刺鼻的煙味，工人則是忙著為天花板的水管更換管線，並將為天花板重新粉刷。

彰化警分局則指出，陳姓男子是該社區大樓住戶，疑因父母吵架，造成他心情不佳，一氣之下於昨晚8時30分許到住家附近的加油站買汽油，返家後立即到大樓地下停車場的自家車庫，放火焚燒自家的轎車，共造成2輛轎車、1輛機車燒毀，現場滿目瘡痍。

陳姓男子今天從縣警局被移送法辦時，面對媒體詢問為何縱火等原因都不發一語。