放假太無聊 5屁孩相約持棍棒砸9車

2018-04-07 10:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕4月5日凌晨一群屁孩騎機車持棍棒在屏東市區亂砸車，9部汽機車的玻璃、車燈、鈑金遭到砸毀，屁孩作案時雖用口罩遮著車牌躲避查緝，但屏東警分局在調閱上百隻監視器後仍查出犯案車輛，昨晚將涉案的5名青少年全數逮捕，除了依少年事件處理法及刑法毀損罪嫌移送法辦外，屁孩的家長恐怕得連帶賠20~30萬的砸車費。

警方表示，涉案的青少年為藍姓、劉姓、張姓、劉姓、邱姓等5人，年齡均在16、17歲未成年，5人坦承4月5日凌晨1時40分許，手持棍棒於屏東市區沿途隨機砸損停於路旁的8部自小客車及1部重機車，他們犯案前將車牌以口罩遮蔽，企圖逃避警方查緝，但警方調閱了上百隻的監視器後，查出關鍵畫面，確認了1部作案機車及犯案的青少年，立即向法院聲請搜索票獲准，隨即將5名青少年陸續逮捕，於案發24小時內偵破。

5名青少年坦承，砸損路旁車輛並不是與車主有糾紛或熟悉，單純是無聊、好玩，在市區內隨機砸車，而起因是當晚打工的地方放假，所以才會相約一起出去砸車，沒想到會被警方抓到，全案訊後依少年事件處理法及刑法毀損罪嫌移送少年法庭審理。

警方指出，這5名未成年青少年沿路砸車行為，除了得接受刑法的處分外，家長或監護人也得面臨被砸車的車主民事追償，恐怕得賠償20~30萬元。