網傳萬華血淋淋槍擊案 警方查證：烏龍

2018-04-07 02:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕黑色豪門企業LINE版，今日凌晨爆料指出，在6日深夜11時30 分左右，台北市萬華華西街夜市臨近，有男子被人當場槍擊12槍斃命，並還張貼一張民眾提供的男子躺在地上滿臉血淋淋的照片，以為佐證。

由於照片畫面驚悚，訊息一出，立刻在網上引發散播效應，一時間也造成台北市警局緊張，轄管萬華分局全面進行清查，並無任何報案或救醫救護紀錄，最後證實是件假訊息。

警方認為提供假照片和假訊息者，有惡作劇和造成社會恐慌之嫌，不排除進行傳喚到案說明。