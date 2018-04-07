獨家》美腿控搞偷拍？清大圖書館攝狼出沒 女網友反蒐證

2018-04-07 00:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕臉書「靠北清大」近日出現匿名貼文，一名女網友在圖書館念書，發現有個陌生男子無視四周空位，硬要裝成「K書男」坐對面，不但用手機偷拍她的裙下風光與白皙細腿，還在樓梯旁埋伏等她下樓，實在噁心！

清大學務長謝小芩說，校方有看到這則貼文，但尚未接獲同學反映，學校圖書館採部分開放，民眾與學生都可透過換證等方式進入使用，無法確定兩位當事人是否為清大學生。

警方則說，目前尚未接獲報案，兩名當事人的身分還需調查釐清，但該名男子的偷拍手法侵犯到民眾隱私，將觸及「刑法」妨害秘密罪嫌，最重可處3年以下有期徒刑。

警方也說，偷拍風氣囂張，女性也應有反制之道，例如在公眾場合應提高警覺，發現可疑人士在附近徘徊或偷拍，就可大聲呼救或報警，將不肖之徒法辦。

一名清大畢業生指出，根據網友PO文照片，很明顯可看出拍攝地點位於總圖。校內共有總圖與人社分館兩間圖書館，人社分館位於山坡上，離校內大多數科系較遠，通常只有人社科院的學生會去，而總圖各項硬體設備都較人社分館新，因此，要借讀書的學生，多半會選擇總圖。

上月31日，這名女網友PO文，「在學校遇到偷拍真的很噁...星期五晚上九點多在圖書館...明明一堆空座位硬要坐我對面...又偷拍右等我下樓...真是越想越噁心...這次沒抓到你...下次大概就是去拍其他女生。」

陌生男子在偷拍的同時，女網友也拿出手機反蒐證，並將照片連同貼文PO網，引發網友熱議，短時間就累積千個讚，引發網友熱議，留言「互相偷拍」、「你應該當場抓他」、「難怪我在交大念書會一直掉桌子下面的木板。」

但也有網友四處TAG（標記）周邊友人，「ＸＸＸ我以為你已經收手了」、「對不起！我幫我同學ＸＸＸ道歉」、「ＸＸＸ被抓到了吧。」