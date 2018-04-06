「火車之狼」死性不改！刑滿強制治療 竟又猥褻女童

2018-04-06 22:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「狼」性不改！

58歲、被警方稱為「火車之狼」的簡豐圓，過去已有10多次在火車、公車猥褻女子的紀錄，他是司法史上第一個服刑期滿，再被裁准強制治療的色狼，直到2016年9月才停止，沒想到他仍舊死性不改，去年6月在火車上又猥褻1名隨父母來台旅遊的新加坡籍8歲女童，被桃園地院法官依強制猥褻罪判處3年6月徒刑。

判決指出，去年6月20日下午4點半，簡男搭乘台鐵第562次莒光號北上列車，行經桃園中壢路段時，見8歲女童獨坐靠窗位置睡著，簡男坐到她旁邊，以報紙遮手，猥褻女童下體及大腿，女童一度害怕閃避，但簡男依舊沒有收手，直到列車抵達桃園站，簡男起身想逃離時，女童大哭引來爸媽注意，爸爸和乘客才聯手逮人。

簡男在法院說詞反覆，一度辯稱「按摩腿部不小心碰到女童」，甚至稱「我因腳開過刀的緣故，可能不小心碰觸到女童的腰部及屁股，並不是故意的，這不算強制猥褻，最多只是性騷擾範圍」。女童則指證歷歷說，她跟爸媽從新加坡來台6日遊，當天從苗栗通霄搭車要到台北，大約經過3、4站就睡著了，後來依稀感覺有人在碰她，睜開眼睛看到簡男右手拿報紙遮住，左手停在她的大腿、下體處，她閃躲、哭泣，對方仍不停手，當下很擔心遭遇不測、不敢反抗。