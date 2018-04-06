4/6 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-04-06 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月6日）開獎的第107000032期大樂透，頭獎摃龜；第107000083期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000032期大樂透中獎號碼為：「07、25、31、34、47、49，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，可得93萬5328元；參獎共18注中獎，每注可得11萬1919元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬7987元；伍獎共1426注中獎，每注可得2000元；陸獎共2023注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1249注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7095注中獎，每注可得400元。

第107000032期49樂合彩中獎號碼為「07、25、31、34、47、49」，四合1注中獎，每注可得20萬元；三合共37注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2160注中獎，每注可得1250元。

第107000083期今彩539中獎號碼為「01、15、21、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共108注中獎，每注可得2萬元；參獎共4905注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8605注中獎，每注可得50元。

第107000083期39樂合彩中獎號碼為「01、15、21、35、38」，四合摃龜；三合共79注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4688注中獎，每注可得1125元。

第107000083期3星彩中獎號碼為「567」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000083期4星彩中獎號碼為「2694」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」