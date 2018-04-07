三峽濫墾案 學者心損及大豹社抗日遺跡

2018-04-07 00:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽山區遭違法濫墾，當地也屬於「大豹社原住民抗日文史遺跡」的範圍內，曾在當地研究原住民大豹社抗日史實的學者高俊宏非常關切，憂心相關的文史遺跡受到波及、毀損；他指出，大豹社泰雅族在日治初期，奮勇抵抗日軍開採珍貴林木資源，遭到日軍無情鎮壓，戰火餘生的族人後來避居到桃園復興鄉，這段史實幾乎被後世遺忘。

45歲的高俊宏是知名藝術家，他的繪畫創作曾獲「台新藝術獎」評審大獎，他的著作「群島藝術三面鏡」套書也獲得第40屆「金鼎獎」年度圖書大獎，他秉持一貫的田野調查、書寫、藝術創作角度出發，努力還原100多年前的大豹溪流域原住民抗日歷史。

高俊宏指出，從1900年到1907年，世居於三峽山區的泰雅族大豹群部落，與日軍歷經7次慘烈戰役，戰事導致部落人數從上千人銳減到200多人，日本軍隊動員龐大軍力與物資才攻克大豹社，還在三峽外插角地區立下「忠魂碑」，紀念犧牲的日本官兵。

高俊宏說，相對於日方有豐富的文獻紀錄，台灣關於大豹社的史實幾乎被遺忘殆盡，雙方在戰爭中都犧牲慘烈，可謂「賽德克巴萊事件」的北台灣翻版，這場比霧社事件早30年發生的原住民反抗日本帝國主義的戰爭，或許因為拖延長達7年，戰事斷斷續續，抗爭時而激烈時而平緩，因此未受到世人關注。

高俊宏以田野調查方式，在三峽山區尋獲當年日軍設置的隘勇線及戰壕、防禦工事遺跡，極具研究及紀念價值，在鄰近違法濫墾的「三清萬甲仙境」範圍內，也有當年補充水源的水池及多處遺跡。

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