臉書PO文控業者偷往生者黃金 孫子拿不出證據遭訴

2018-04-06 19:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市瑞芳區「上豪」生命事業有限公司去年4月間替瑞芳區一名連姓婦人辦理喪事，遭連的鄭姓孫子在臉書社群PO文偷走奶奶8兩、市價40多萬元黃金。基隆地檢署日前偵結，認為鄭的PO文子虛烏有，將鄭依加重誹謗罪嫌起訴。

起訴書指出，連婦的鄭姓孫子在「瑞芳會更好」的7000多人的臉書社群PO文：「黑心又不負責任的公司，連往生者的錢都敢拿！」、「這家黑心公司偷一個老人家死後遺產來滿足他們！」等文字。

檢察官調查，PO文的鄭男無任何證據能佐證，「上豪」偷了她奶奶的8兩黃金，認定他涉犯加重誹謗罪，將鄭男起訴。

上豪陳姓負責人指出，他們到喪家裝設靈堂4天後，喪家才打電話說他們家遭竊8兩黃金，但卻拿出不出購買黃金的證明，還好檢警還他一個公道。

陳還指出，鄭亂PO文指控他們偷奶奶的黃金後，鄭母也藉故說，等勞保喪葬補助下來就會支付喪葬費，但拖到現在還不付，已經1年了。

他懷疑，鄭母藉此手法刻意賴帳不支付20萬元喪葬費，他從業30多年來還是頭一次遇到，今天再次打電話給鄭母，鄭母手機關機，他留簡訊給對方，也未獲回應。

陳指出，他在瑞芳經營30年，信譽良好，鄭在臉書亂PO文，已對他公司商譽造成很大影響，他將提告向鄭求償20萬元商譽損失，若官司勝訴，將所有理賠金捐給弱勢團體。