醉所長襲胸女記者仍高升 被害者友人：當初就該告到底

2018-04-06 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警界驚傳性騷醜聞，台北市萬華分局日前傳出有派出所所長與媒體尾牙餐敘及續攤時，兩度碰觸女記者胸部，事後又爆出涉案人員仍順利調動升職，並曾支付高達40萬元的和解金，警方雖強調並無被害人正式指控的事實，但被害女記者的好友指出，當初是考量到彼此的行業特殊，才選擇息事寧人，沒想到和解後外界風向一面倒，甚至檢討被害人，早知道當初就該堅持告到底。據悉，市警局現已先將黃員改調派泉州派出所任主管職，全案並交由市警局督察室等單位同步介入調查。

曾任台北市警萬華分局華江派出所所長的警官黃建盛，日前遭女記者指控，在餐敘酒酣耳熱之餘，以及到KTV續攤時，遭黃員襲胸、強吻，事後女記者曾向警政高層多方抱怨，警方為安撫女記者情緒，加上黃員正值要調動升職，因此被協調付出高達40萬元的和解金，雙方並簽署保密協定，但風聲仍流傳出去，眾多版本傳說紛紜。

據《蘋果日報》報導，有知情人士投訴，當天萬華分局宴請媒體記者餐敘時，黃員在飲酒過量後，就曾用手去觸摸某新聞台女記者（25歲）右胸，女記者一度要直接離去，後來在3名所長和偵查隊長官說要續攤致歉下，仍帶去KTV續攤，女記者雖不敢坐在涉事所長旁邊，但這名所長仍藉著醉意再伸狼爪，碰觸女記者胸部，女記者當場調頭走人，返家後致電萬華分局長張素菱，張隔天也傳簡訊回覆女記者，「謝謝你告訴我，我會好好處理」。

不過，萬華分局事後並未立案調查，也未照性騷擾處理流程相關規定召開性評會，反而由當天在場的偵查隊長官私下協調女記者，拜託和解。之後女記者顧慮案件進入司法程序恐導致自己身分曝光，加上萬華分局長官提出先包紅包慰問等，才選擇私下和解，襲胸所長則被記3支申誡了事。

被害女記者的好友質疑，女記者在1月時遭所長襲胸，為何3月時涉事所長還能高升？女記者好友也說，當初選擇和解，是因為所長有老婆小孩，覺得彼此的行業特殊，才選擇息事寧人，不料，和解後外界風向一面倒，還傳出被害人敲詐所長，早知道當初就該堅持告到底！

但據本報了解，目前市警局已先將黃員改調派泉州派出所任主管職，全案並交由市警局督察室等單位同步介入調查。