母湯喔！不爽簽收罰單 運將故意劃破判刑3月

2018-04-06 18:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市孫姓計程車司機闖紅燈被員警開罰單，他簽名時把罰單的移送聯與存根聯勾破，警方認為他故意破壞公文書而法辦，孫男於法院審理時宣稱是不慎劃破，但法官勘查警方的密錄器，卻發現他已簽名字的1個字，之後卻連續2次用力把筆往右上撇劃2次，顯示是故意為之，依毀棄公務員職務上掌管的文書罪，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。

判決書指出，孫男去年1月14日傍晚6時許，載客於台中市台灣大道與平等街口闖紅燈，中市警局一分局公益派出所員警填妥罰單後，把罰單有複寫功能的罰單一至三聯與筆，交給孫男簽收，孫男卻用力撇劃2次，罰單第一聯通知聯，以及第二聯移送聯與第三聯存根聯都劃破，員警質疑他故意毀損罰單，他答稱「不要亂說話，胡說八道」，仍被警方逮捕法辦。

台中地院審理時，孫男否認故意損壞，他辯稱不知道「簽破」有罪，如果他有犯意，直接伸手撕毀紅單即可，不需要多此一舉用筆勾破，台中地院一審卻認為，罰單（違反道路交通管理事件通知單）的第一聯是通知聯，由員警交給違規的駕駛，第二、三聯分別為移送聯與存根聯，這兩聯是警方保管的文書，被劃破之後，車主姓名、代保管物件、違規事實、舉發違反法條、應到案處所等欄位破損，已屬於損壞公務員職務上掌管的文書。

至於孫男辯稱非蓄意為之，法官勘驗錄影畫面，見孫男簽名寫1個字，用筆往右上方用力勾劃2次，這顯然是發洩不滿情緒，是故意為之，毀棄公務員職務上掌管的文書罪可判處5年以下徒刑，孫男公然挑戰公權力，破壞國家法紀尊嚴，且犯後不坦承犯行，但考量危害不嚴重，僅判徒刑3月，可易科罰金9萬元。

孫男上訴台中高分院，仍堅稱不是故意，且他家境清寒，無力支付9萬元罰金，二審卻認為，孫男家境差，卻與本案犯行無關，如果無力易科罰金而入獄，家人失去依靠，宜由社政機關給予扶助，不能再從輕量刑，據此駁回上訴，全案可再上訴三審；中市警局一分局指出，坊間常有被開罰的駕駛，當場撕毀或揉掉罰單的第一聯（通知聯），這一聯是要交給駕駛，不是警方保管的公文書，撕毀並未觸法，但二、三聯卻是警方用於聯繫相關單位與存檔之用，屬於警方保管的公文書，破壞毀損就會觸法。