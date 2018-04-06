台中港區「野馬」飆車尬重機 車主竟是通緝犯

陳嫌駕駛的野馬跑車。（記者歐素美翻攝）

2018-04-06 18:18

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子遭通緝，為了賣野馬跑車，上月底竟與機車在台中港區環港北路飆車競速，遭到投訴，台中港務警察總隊今天（7日）到陳嫌北屯區住家埋伏，逮人移送法辦。

上月31日，台中港區環港北路發生野馬跑車與重機競駛事件，遭民眾投訴，見諸媒體，台中港務警察總隊立即組成專案小組，查出涉嫌競駛的野馬跑車車主陳男，也曾於104年在環港南路與他車競駛，遭警方依公共危險罪移送法辦。

不料，陳男故態復萌，警方追查才發現，陳男（39歲）因持有槍枝，去年11月遭台中地檢署依槍砲罪嫌發布通緝，警方於是到陳嫌住家附近埋伏跟監，今天下午在北屯區將他逮捕到案。

陳嫌供稱，這輛野馬跑車於去年9月即透過友人販售，3月底到台中港區試車，是應新任車主要求至現場發動跑車，因為除了他，沒有人知道怎麼發動駕駛，並辯稱並不認識野馬跑車新車主及競速的重機車駕駛。

警方說，31日當天，野馬跑車是由陳嫌與另名男子駕駛白色休旅車拖拉車架載至現場，另輛疑似搭載重機車到場的深藍色休旅車車籍，也登記在陳嫌母親開設的汽車貿易公司名下，陳男供詞明顯避重就輕，警方除了先依槍砲通緝罪嫌將陳嫌解送台中地檢署歸案，將再陸續通知其他相關人員到案說明，務必將危害公共安全的嫌犯全數依法究辦，決不寬貸。