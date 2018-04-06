準備送貨突被壓困 司機獲救：第一次看到樹來撞車

救護人員用破壞器材將司機救出。（記者王捷攝）

2018-04-06 18:10

〔記者王捷／台南報導〕被譽為南市南區神木的一顆老榕樹，6日下午突然倒塌，正好賴姓司機與助理在車上準備離開，卻突然聽到巨響，接著駕駛座就被樹木壓到塌陷，消防局破壞駕駛座的門，將賴男救出，當時賴男死裡逃生一陣驚慌，向救護人員表示平安，只是開車10多年只看過車撞樹，沒看過樹來撞車。

6日中午賴男正準備上快速道路送貨，上路前與助理把小貨車停在大樹下，下車吃飯休息，大約下午1時許，2人吃飽返回車上，正準備開車時，卻突然一聲巨響，小貨車的駕駛座被大樹壓到塌陷，賴男的右腳被卡在方向盤與座椅間，無法脫困，而副駕駛座卻沒受到波及，助理連忙下車報案。

由於駕駛座已經變形，車門無法打開，消防局灣裡分隊派出救護人員與消防員，用破壞剪與破壞器材將車門破壞，並將賴男從車內救出，所幸賴男命大毫髮無傷，不過下車後他一臉慘白，向救護人員告知，開車這麼多年只看過車撞樹，第一次看到樹來撞車。

救護後，農業局查看這棵被譽為南區神木的老榕，不屬於列管老樹，農業局指出，依據台南珍貴樹木保護自製條例，老樹必須符合3個條件，第一是樹齡超過80年、第二是樹冠超過300平方公尺、第三是樹幹直徑有1.3公尺，除此之外還需要考慮品種，榕樹在台南老樹中珍貴老榕樹佔約44%，但這顆老榕樹並不是其中之一，已經交由工務局做後續處理。