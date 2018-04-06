10萬元點數換「嘿咻」 苗栗男中美人計險失金

丁姓男子昨晚到超商一口氣要買10萬元的MY CARD點數。（記者鄭名翔翻攝）

2018-04-06 17:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉26歲丁姓男子，在LINE結識照片貌美的女子「小欣」，禁不住對方頻頻溫情攻勢色誘，昨晚7點多到萊爾富超商一口氣要購買10萬元的MY CARD點數，因金額太過龐大，店員起疑機警報警，警方趕到後費盡唇舌勸說，並舉例此種詐騙老招，這才讓丁男相信自己遭詐，保住10萬元。

竹南分局造橋分駐所昨晚接獲超商店員報案，稱有男子要一口氣買10萬元的MY CARD點數，懷疑是遭到詐騙，請求警方協助。警員到場發現丁男面有難色，面對警方的詢問也吞吞吐吐，語帶保留，經過警方苦心舉出各式詐騙例子，丁男這才吐露心事。

原來丁男在網路上認識綽號「小欣」的女子，因大頭照片年輕貌美，且兩人互加LINE聊天時也互動熱烈，「小欣」不斷溫言軟語噓寒問暖，讓丁男不禁墜入溫柔鄉之中。後「小欣」要求丁男代購10萬元的MY CARD點數，並將密碼拍照傳給她後，就可見面並「嘿咻」，丁男這才趕到超商大撒重金。

所幸超商店員機警發現有異，再加上警員苦口婆心勸說，這才讓丁男打消念頭。竹南警分局分局長陳宏賓今下午還特別前往超商頒發感謝狀給店長，讓警民合作順利阻止一樁詐騙案。