「太想認識館長」 醉漢被拒門外聚眾叫囂被送辦

2018-04-06 15:57

〔記者王宣晴／新北報導〕35歲張姓男子是網路紅人「館長」陳之漢的粉絲，日前深夜，張男與友人酒後跑到新北市林口仁愛路的成吉思汗健身館，向館內人員表示想認識館長遭拒，張男心生不滿，竟在櫃檯前樓梯間叫囂，並叫來10多名友人在門口逗留，引起運動民眾畏懼，警方獲報後介入調查，將張男等4人依恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，本月4日深夜11時許，家住新北市林口的張男酒後與3名友人前往健身館成吉思汗林口館，向館內人員表示自己是館長的粉絲，希望能認識館長，被館內人員拒絕後竟惱羞成怒，與友人在櫃檯前的樓梯間叫囂。

「今天不叫館長出面，就不讓健身館做生意！」張男叫囂的同時竟撂來10多名朋友堵在一樓門口助陣，引起運動民眾恐慌，將現場狀況上傳臉書粉絲專頁「靠北健身房」，表示被十多名黑衣人持棍棒阻擋進入健身房運動，要求館長出面處理，引起網友熱議

警方獲報後趕抵，發現張男等人在現場喧嘩及醉言醉語，但並無任何暴力行為，也沒有發現黑衣人持棍棒恐嚇民眾，現場將民眾帶回釐清案情，並通知館長到案說明。

警方表示，張男酒醒後供稱，因為太喜歡館長了，遭館內人員拒絕後才會酒後失態，在健身房外鬧事，而館長也不願對張男提告，但因恐嚇罪為非告訴乃論罪，警方訊後仍依法將張男等4人送辦。

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