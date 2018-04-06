吸笑氣後上路翻車 駕駛否認被行車紀錄器打臉

2018-04-06 15:08

〔記者王宣晴／新北報導〕31歲的黃姓導遊昨晚吸食笑氣後開車上路，行經新北市板橋縣民大道時卻自撞分隔島翻車，不料黃男自行脫困後竟將車輛留在現場，搭計程車跑回桃園住處，板橋警方循線，5小時後將黃男逮捕到案，發現黃男酒測值達0.07，訊後依公共危險、社維法罪嫌送辦，並依交通道制管條例開罰。

警方調查，昨晚7時許，縣民大道發生一起翻車事故，警方到場後卻不見駕駛身影，並在副駕駛座發現裝有笑氣的鋼瓶，循線調閱監視器，發現黃姓駕駛脫困後搭上計程車逃逸，返回桃園住家，警方晚間10時許將他帶回警局說明，釐清車禍原因。

警方調查後發現，昨天下午3時許，黃男在北市松山復興北路的一處停車場，將笑氣打進汽球中吸食，與友人聚餐後，晚間7點多準備到永和找朋友。

不料行經板橋縣民大道時，在操作導航時不慎擦撞分隔島，整輛車翻覆，他脫困後一旁有好心路人要載他就醫，他才坐上路人機車，隨後自行返家，回家後喝了兩罐啤酒壓驚，沒想到警方就找上門來。

黃男到案後一度否認酒駕及吸食笑氣後開車上路，直到警方出示行車紀錄器後，黃男這才向警方供稱，聽朋友說吸完笑氣後會有「很愉悅的感覺」，他才自行購買一罐裝有笑氣的鋼瓶嘗鮮。

但警方發現，黃男脫困後便自行坐上計程車回家，懷疑他為了躲避酒測才逃逸，目前仍在調查釐清車禍原因，警方訊後先依公共危險罪及社維法送辦，並依道路交通管理處罰條例62條開出3千到1千元罰款。