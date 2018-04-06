碩士郵差半夜潛香閨 偷摸鄰女胸部、打手槍判刑定讞

2018-04-06 13:45

〔記者楊國文／台北報導〕新竹「碩士郵差」李亞倫，前年凌晨侵入心儀的美女鄰居套房，趁她熟睡邊摸她的乳房、邊自慰，女子驚醒呼救，李男因性慾高漲，逃到樓梯間繼續手淫，全被監視器錄下。李男承認猥褻犯行，但辯稱凌晨3時都沒有人，故打手槍不算「公然」猥褻，最高法院不採信，依乘機猥褻罪判李9月徒刑定讞須入獄，至於公然猥褻等罪判6月，得易科罰金18萬，全案確定。

判決指出，碩士畢業的李男，在新竹一棟套房大樓獨自租屋，前年10月26日凌晨3時，李男僅穿內衣、內褲，溜到心儀已久的單身女住戶房門前偷看，因查察她的房門沒上鎖，竟潛入香閨一手摸她的右胸，另一手情不自禁伸進自己內褲自慰。

被害人驚醒後，大聲喊叫，李男見行跡敗露，嚇得奪門而出，但他因性慾高漲，並未逃離現場，只跑到樓梯間朝女方門口繼續自慰，盡興後才回自己房內，但整個過程都被監視器全都錄。

被害女子不甘受辱報警，警方循線逮捕，並調閱公寓的監視器查獲李男犯行，將他依乘機猥褻、公然猥褻、侵入住宅等罪移送法辦、遭檢方起訴。李男因此也丟掉郵差工作。

李男應訊坦承闖入女鄰居套房摸乳、自慰等犯行，但自認凌晨3時在樓梯間手淫，因當時沒有人在場，應不算「公然」猥褻，但歷審均不採信。