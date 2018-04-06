引爆瓦斯殺婚外情女友 小黃運將判賠685萬

2018-04-06 13:06

〔記者楊國文／台北報導〕台北市計程車司機林如勇，前年因和婚外情女友疑有債務糾紛，竟在屋內引爆瓦斯桶，爆炸後女友雖傷重未死，林男欲致她於死地，竟環抱她並拋到大火處，致女友當場被火活活燒死，林男自己則是全身80%燒傷，台北地方法院去年依殺人罪判他15年徒刑，民事部份，北院斥責林男冷血無情，造成家屬重大傷痛，判他賠償家屬685萬元。可上訴。

監視器拍下爆炸驚險瞬間，原本寧靜的巷弄，頓時火光四射，濃煙不斷冒出，監視鏡頭也因此劇烈晃動好幾下，威力之大，連鐵窗都炸斷。

2016年初，65歲的計程車司機林如勇，和已婚的王姓女子有婚外情，同年9月28日下午，林男約王女到住處聊天和過夜，王女依約前往。

隔天凌晨4時，林男和王女因債務糾紛，兩人起嚴重口角，林男竟起殺機，先將有織品捲成長條狀用力纏繞王女頸部，並用力壓制她致無法動彈，隨即打開瓦斯開關欲引爆瓦斯，王女驚嚇下，用微弱聲音喊林男同住的兒子、女兒說「弟弟妹妹救我，爸爸要殺我」，林男兒子、女兒因林男堅不打開房門，因此報警求救。

警消抵達時一度和林男在屋內對峙，林男突然點燃手中打火機引爆瓦斯氣爆，因氣爆威力太大，現場頓時滿目瘡痍，火光四射，連鐵窗都被炸斷，甚至造成3名身穿防爆衣的消防同仁受傷，而另外2名沒有防爆裝備的員警，臉部、胸口也都灼傷。

林男看見王女雖受傷仍未死亡，竟從後方環抱她，奮力拋到大火處，當時王女因傷重無法逃離，當場被火活活燒死。