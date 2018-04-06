中油退休婦遇詐騙電話 險丟了260多萬養老金

2018-04-06 12:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕佯稱台北市刑大警官，又藉故轉給假檢察官，以涉詐名義電話恐嚇中油退休陳姓婦人，要求轉匯9萬美金（約台幣260餘萬元）到人頭帳戶監管，幸被土銀行員察覺，聯手鹽埕警方攔阻匯款受騙。

鹽埕分局今指出，七賢所巡佐向展霆、警員周杰勳於2日巡邏時，在土銀高雄分行巡簽時獲報，行員發現陳姓婦人（60歲）正於該分行辦理解除美金高額定存，並向行員表示欲匯美金9萬元（約台幣260餘萬元）至海外，過程中婦人不斷以手機通話，疑被詐騙集團詐騙。

警方上前詢問，陳婦起先不願說明匯款原因、對象等細節，經員警和行員苦口勸說，她才說自己是中油退休人員，因接獲自稱台北市刑大警官、檢察官來電，恐嚇她因涉入一起詐欺案，必須於指定時間內匯款一筆保證金，檢察官給予「分案處理」的待遇，不將她拘提逮捕入獄。

陳婦原本不相信，但對方竟唸出她的身分證字號、姓名，但居住地址不對，假檢稱地址不對沒關係，問最近她的超商地點，傳收1張「台北地檢署分案申請書」，還提供台北市刑大電話供查證，詐騙陳婦誤信至臨櫃匯款。

即便員警、行員不斷勸說，陳婦仍擔心檢方監管文件是真的，銀行最後提供法院正式公文給陳婦比對後，她才恍然大悟，驚覺自己差點連退休老本都被騙了，頻頻向警方與行員致謝。

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