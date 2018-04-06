父爆班導對女兒言語霸凌！ 說她賣身、要求表演A片

女班導寫信向家長道歉。（圖擷自爆料公社）

2018-04-06 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕有一名爸爸日前在臉書不公開社團「爆料公社」指控，女兒名字常被女班導用不當字眼調侃，還在全班面前指女兒去打工幫忙是在「賣身」！

這名父親表示，希望女兒能「愛己愛人」，便以「愛」字取名，卻遭男同學戲稱「做愛」；豈料女班導知道後非但沒阻止，還在全班面前調侃她「因為父母做愛而生下你，所以給你取名叫做愛！」當時家長氣得要提出告訴，但雙方溝通後才讓事件平息。

未料近日又發生類似事件，女學生在寒假期間幫忙學長剪紙打工，女班導得知後又在全班面前質問女學生「其實是賣身吧」，還開玩笑叫她「表演A片」。女學生覺得難堪，向父親表示「不想再上學」，再度讓家長氣炸！

該名女教師事後寫信向家長道歉，坦承自己說話直接，愛亂開玩笑，已向女學生道歉，並強調希望雙方能見一面「一起將相關問題釐清」，但該名父親認為這已不是道歉就能解決的問題，再加上此事造成女兒心理陰影，憤而公開此事。

女班導開玩笑要女學生表演A片，女學生向父親訴苦「不想再上學」。（圖擷自爆料公社）

女班導開玩笑要女學生表演A片，女學生向父親訴苦「不想再上學」。（圖擷自爆料公社）