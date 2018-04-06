老翁被朋友「放生」坐臥路旁 俏女警護送回家

69歲陳姓老翁被朋友「放生」，由俏麗女警李蔓姿護送回家。（記者張瑞楨翻攝）

2018-04-06 11:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區69歲陳姓老翁，與朋友相約卻被「放生」，身無分文坐臥路旁，被中市警局第二分局文正所巡佐洪啟松與俏麗女警李蔓姿發現，主動關懷並協助返家，調查顯示，老翁已被通報為失蹤人口，他說，對警察的相助，感到十分的溫暖，警方則建議家有長者的話，可製作緊急聯絡資料卡配掛載長者身上，或於衣服繡上姓名及電話，以便走失時聯繫之用。

巡佐洪啟松與女警李蔓姿本月3日下午2時許，巡邏經北區五權路與英士路時，見1名老翁半坐臥倒於肯德基前方，便主動上前關心，原來老翁與朋友約於此地，但久未見朋友出現，加上自己行動不便，身上已無分文，警方發現老翁為失蹤人口，先帶老翁返回文正所處理失蹤人口程序，再由女警李蔓姿護送老翁安全返回家中休息。

警方瞭解，69歲陳姓老翁與朋友相約於中國醫藥大學附設醫院前見面，他搭乘計程車赴約，但朋友卻遲未出現，計程車司機便讓老翁在五權路與英士路口的速食店前下車，老翁身上的錢全數支付計程車費後，身無分文又身體不適，只能無助的坐臥在路邊，警方呼籲民眾，家中若有長者，可製作緊急聯絡資料卡配掛載長者身上，或於衣服繡上姓名及電話，以便走失時供聯繫用，讓我們的生活環境處處充滿溫暖。