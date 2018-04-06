把舞小姐打到腦震盪 73歲老翁涉暴力討債提報治平

賴姓老翁已73歲，放高利貸並暴力討債，還因細故毆打舞小姐。（記者張瑞楨翻攝）

2018-04-06 11:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵三隊破獲一個地下錢莊暴力集團，主謀竟是73歲賴姓老翁，他夥同手下3人放高利貸，被害人借5萬元償還20萬元，還欠本息37萬元，被拘禁凌虐達8小時，趕緊籌措10萬元支付「涼水費、車馬費」才脫身，更惡劣的是，賴姓老翁於一家舞廳內喝酒，僅因1萬、2萬元的酒錢，就毆打無辜的舞小姐成傷，偵三隊全案依組織犯罪條例等罪嫌逮捕並提報治平專案，台中地檢署各以7萬至10萬元交保。

台中地檢署股檢察官黃芝瑋，上月28、29日指揮中市警察局刑大偵三隊、豐原分局、雲林縣警察局台西分局、台中憲兵隊等單位，同步拘提綽號「旺仔」的賴姓老翁與手下共4人到案，查扣被害人簽下的本票與手機等證物。

警方調查發現，綽號「旺仔」的73歲賴姓老翁，長期經營地下錢莊牟取不法利益，2016年底陳姓男子借了5萬元，每月需付1萬元利息，年利率高達240％，陳男還被脅迫簽下43萬元本票，賴姓老翁去年秋天宣稱，陳男還有37萬元本息尚未償還，將陳男押到一處民宅毆打，強迫簽下37萬元的本票，並要求陳男先拿出10萬元「涼水費」及「車馬費」，前後凌虐陳男8小時之久，陳男只好先向朋友借10萬元來換取自由。

去年9月間，賴姓老翁與手下到台中市一處舞廳喝酒，他認為舞廳多收他1萬、2萬元的酒錢，竟把怒氣發洩到舞小姐身上，對坐在身旁的一名無辜舞小姐拳打腳踢，導致頭部等處嚴重受傷，並脅迫舞小姐和解，這名舞小姐被嚇得不敢前往上班謀生。

警方將全案依組織犯罪條例、重利罪、恐嚇取財罪、妨害自由罪與傷害等罪嫌，移送檢方偵辦，並提報老翁為治平對象，不過，檢方裁定4人各以7萬元至10萬元交保。臺灣臺中地方法院檢察署偵辦中。