墾丁1警持棍喝斥 砍人6少嚇扔球棒、西瓜刀

6打人屁孩攜帶棍棒武器。（記者蔡宗憲攝）

2018-04-06 09:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣地區昨天下午發生6名「屁孩」持棒球棒及西瓜刀追砍一輛自小客車乘客事件，當時因為員警多在各地疏導交通，附近執行交整勤務的員警林才峻率先到場，發現對方手持凶器，雖然身上只配備警棍，但擔心周邊遊客受傷，展現警察霸氣威嚇，仍「震落」對方3隻球棒1隻西瓜刀，讓支援警力能順利逮人，讓不少圍觀遊客都鼓掌叫好。

這起5日下午16時許發生的行車糾紛案件，恆春警方接獲報案後，立即通報正在附近服行交通崗勤務的警員林才峻前往，他到場後，6名嫌犯仍有1名手持西瓜刀、另3名持球棒，林員雖僅單槍匹馬、身上只有警棍，仍大聲喝斥6人放下武器、蹲下，6名兇狠屁孩被員警氣勢壓制，便紛紛丟下武器蹲下。

目擊民眾小吳說，6個屁孩模樣兇狠的追打一名年輕男子，但年輕員警到場後，毫不畏懼對方手中武器，在遠處就展現威壓氣勢，附近民眾也紛紛包圍上前協助，屁孩打人時的狠勁瞬間全飛到九霄雲外去，被後續員警壓在地上的畫面真是大快人心。

恆春警方表示，本案以辜姓嫌犯為首，疑似因行車糾紛與被害人互嗆，一言不合便分別拿出車內的西瓜刀及球棒攔下被害人車輛猛砸，被害人車輛因車窗未關，辜嫌等人還將西瓜刀、球棒伸入車廂內揮舞，造成年僅15歲的被害人右手食指、中指、無名指遭劃傷，所幸送醫縫合後並無大礙詢問後將該6名犯嫌以傷害、毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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