基層警員想不通！湯姆熊、麵店、金紙店 竟成「禁地」

連小朋友愛去的遊藝場，也被列入風紀誘因場所名單中。（記者吳昇儒攝）

2018-04-06 07:23

〔記者吳昇儒、邱俊福／綜合報導〕為避免警方人員出入複雜場所，進而發生風紀事件，各縣市警局都會將轄內特種場所，或一些出入份子複雜的店家列為警方禁止進入場所，但有些縣市一點兒風吹草動就讓某店上榜，以致出現連小朋友也可遊地方，在基隆竟被入「警察禁地」，包括東明路湯姆熊遊樂場、1家金紙店、某家小麵店，讓基層警員覺得不可思議，引發熱議。

下班唱歌也不行 警察怨言四起

最近基隆市又有一家無女子陪侍的大眾化ＫＴＶ，因上月發生屁孩等人聚眾叫囂，結果也被基隆市警局下令要求員警不得前往，否則議處，引起基層員警抱怨「下班後去唱唱歌，竟然也不行」；基警督察長聞悉表示，懲處尚無依據，改以勸導為主，再進一步評估是否要將該處列為風紀誘因場所。

根據規定，警員未通報不得前往風紀誘因場所，還有執勤時不得前往不當休憩地點，違反者記過或申誡處分，至於被列為風紀誘因場所的原因，大多為有女陪侍場所、涉賭電玩店或據點、涉妨害風化的旅館等。但在警局高層「這個擔心、那個也不放心」前提下，愈來愈多的列管場所，讓人覺得怪怪的或根本不合理。

比如小朋友常去的東明路湯姆熊遊樂場、某家小麵店，還有一家貨櫃場曾被查獲有人倒廢土，這家貨櫃場竟也被列為風紀誘因場所；此外，某旅社二○○六年遭查獲一次妨害風化案，自此被判了死刑，至今十二年未解禁。

列管地點增多 警署︰應每月檢討

一名資深警官說，每個警局都有各自列管名單，基隆列了一三九處，其他縣市可能更多，列管出發點是好意，確實也能發揮部分作用，但不諱言，有些列管地點確已遭人詬病。警官說，說穿了，有些是「長官為了卸責」而設，萬一員警在該處出狀況，就能解釋「有將該地點列為違紀場所」，因而愈設愈多。

警政署表示，針對列管風紀誘因場所，應每月定期檢討，經評估無風紀顧慮時可依程序撤列。基市警局說，是否列入或撤列，由各分局依規定處理。

列管適不適當是個問題，不過就法的層面，律師林富貴認為警察與國家間有特別權利義務關係，基於國家強制力，警察須服從上級，警局若規定某些地方不得前往，員警只能服從，有意見可向長官陳述。