桃竹隨機攻擊女子 殺人通緝犯收押了！

37歲李姓男子涉嫌在桃園市及新竹市，1週內隨機攻擊至少3名女子，今天被新竹市警方逮到，並在他的機車上起出大鎖及石頭。（記者洪美秀翻攝）

2018-04-05 23:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕鬆口氣！最近連續在新竹、桃園地區持機車大鎖，至少尾隨攻擊3名落單年輕女子頭部的李姓嫌犯，檢方晚間聲押獲准了！

新竹市警方今天（5日）下午在桃園逮捕涉嫌隨機行兇的37歲李姓男子，他雖否認犯行，但警方有監視錄影畫面佐證，並在他的機車上起出大鎖及石頭，懷疑他準備再犯，訊問後依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官晚間聲押獲准。

1週內犯案至少3起

新竹市警方查出，李男3月26日起，1週內連續犯下至少3起隨機攻擊案件！3月26日10點35分，新竹縣竹北市30歲婦女騎機車要回住處時，在博愛街、三民路口，突遭騎機車尾隨的李嫌，持機車大鎖從後方攻擊，導致背部瘀青。

3月31日上午10點多，桃園市中壢區20多歲女子騎機車停在路邊時，突遭李嫌從背後持機車大鎖攻擊，造成臉頰流血，送醫縫了4針。

大鎖敲頭害女破相

4月1日上午10點半左右，20歲黃姓女子在新竹市鬧區中正路等朋友時，也遭李男騎機車從背後用機車大鎖敲頭，造成她臉部受傷，縫了8針。

「漂漂亮亮的臉，因為這樣留下了傷痕」，黃女親友在臉書不捨貼文，還公布監視器畫面提醒民眾留意，也引起網友對行兇者一陣撻伐。

警方調閱監視器畫面鎖定李男涉有重嫌，今天在桃園將他拘提到案，並查出他竟是殺人未遂通緝犯。

砸破嫂嫂頭被通緝

警方調查，有竊盜、殺人未遂等多項前科的李嫌，因與嫂嫂口角，持機車大鎖攻擊她，導致嫂嫂頭部受傷送醫縫了10幾針，被控殺人未遂，多次未到庭，被高雄地院發布通緝。

不過，警方偵訊時，李嫌答非所問，一下子說心情不好，一下子又撇開話題，說話顛三倒四，行徑怪異。

由於3名被害人都是年輕女性，李嫌遭懷疑是否因感情、婚姻問題專找女性洩恨，或只是情緒失控，隨機挑落單弱女下手？但李男矢口否認是他做的。