國道時速320公里還被超車 3人飆車環島被判刑

2018-04-05 21:50

〔記者湯世名／彰化報導〕飆仔下場！去年3月20輛改裝轎車從國道5號到花蓮沿台11線到台東，沿南迴公路又繞回國道3號北上，繞台灣一圈僅花8個多小時，沿路被拍到最高時數高達241公里，事後有人將飆車影像PO上網，甚至出現時速320公里竟還被超車，速度比高鐵車速還要快，經台中地檢署起訴，台中地方法院最近將其中3人依公共危險罪判處3至4月不等徒刑，易科罰金後共裁罰30萬元，可謂得不償失。

去年3月間，這20輛車行經國道3號北上206公里處，以相互超車競飆，國道七隊檢視雷達測速照相桿違規相片，赫然發現多輛車嚴重超速，甚至飆破時速240公里，警方發現這些跑車車牌均裝置俗稱「翹牌器」的旋轉架，遮蔽車牌號碼，經過抽絲剝繭，發現這些駕駛都是利用網路互相聯絡，號召跑車競速，警方陸續通知到案。

警方檢視跑車行車紀錄器發現，這些跑車都以高速在國道3號飆車，還有其中1名男子在車速高達320公里時，發現還被自己的友人超車時脫口而出：「靠，320還被超車！」

超跑環島半夜飆車一圈花了約8小時餘，事後有人將飆車過程PO上網路，國道警察按圖索驥，並調閱沿途的監視器及測速照相，各路段的平均時速都達150公里至180公里最頻繁，在平面道路上竟也有飆出157公里，等於沿路不顧其他車輛及行人安全。

經國道七隊將全案移送，台中地檢署處分其中16人緩起訴1年，每人須繳國庫1萬至5萬元（合計約72萬元），台中地院最近審結，將其中的田姓、陳姓、吳姓3名男子依公共危險罪，判田男4月，陳男、吳男各3月徒刑，易科罰金後各罰12萬、9萬元（合計30萬元）；另七隊針對涉案人及車主分別掣單15張罰單，包括超速6000元至2萬4000元不等，以及競速3萬元至9萬元不等。

國道七隊大隊長劉全原強調，國道警方將持續積極維護交通秩序及順暢，除執行各項專案勤務加強取締惡性違規超速、危險駕駛及競駛、競技之行為外，對於本案惡意飆車危害公眾安全之查緝不遺餘力，宣示警方執法決心與強度。