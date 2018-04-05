可惡！桃竹隨機攻擊路人 通緝犯竟稱：只是心情不好

抓到了！在新竹市及桃園市接連犯下持機車大鎖攻擊路人的李姓嫌犯落網，被依殺人未遂送辦 並建請檢方聲押。（記者洪美秀翻攝）

2018-04-05 17:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕接連兩天在新竹市及桃園市犯下隨機攻擊人的嫌犯抓到了！

新竹市警方說，中正路鬧區1日傍晚，有個女子騎機車等人時，遭男子持機車大鎖攻擊，臉部縫了8針，警方依監視器畫面及嫌犯特徵，鎖定37歲李姓通緝犯，今天（5日）下午持拘票在桃園將人帶回。警方說，李嫌是殺人未遂通緝犯，已不止一次隨機攻擊人，除了依殺人未遂送辦，也建請檢察官聲押。

警方說，37歲的李嫌有殺人未遂前科，已連續犯下至少兩起持器皿隨機攻擊人案件，被害者與李嫌並不認識，也沒有任何關聯，李嫌行徑可惡，言語怪異，沒有搶奪財物，就持機車大鎖猛敲及攻擊被害人。

警方說，20歲黃姓女子1日騎機車在新竹市中山路鬧區的速食店外等朋友，低頭看手機時，突遭一名騎機車男子從背後持機車大鎖猛敲頭及臉部，黃女送醫後臉部嘴角縫了8針，警方依據路口監視器畫面，鎖定李姓通緝犯，立即向檢察官聲請拘票，今天下午持拘票到桃園將李嫌帶回。

李嫌供稱只是心情不好，與被害人不認識，對於為何要如此做，都答非所問，訊後警方依殺人未遂送辦。