烽火連天！彰縣掃墓火警 短短4小時30件

今天是清明節，彰化縣各地都有掃墓，卻也造成火警頻傳。（記者湯世名攝）

2018-04-05 17:06

〔記者湯世名／彰化報導〕烽火連天！今天是清明節，彰化縣各地都有掃墓，卻也造成火警頻傳，光是從上午8點至中午12點，短短4小時，掃墓引發的雜草火警就高達30件，平均1小時約8件，消防員疲於奔命，所幸消防局各消防分隊多已派員與水車在周邊警戒與宣導，並未傳出重大災情。

彰化縣消防局統計，從4月1日起至5日中午12點為止，5天來，彰化縣共傳出高達170件掃墓引發山林火災，平均1天高達34件，創下歷史新高，研判與降雨量較少，導致草木乾枯有關，其中又以4月1日單日傳出60件最多，範圍幾乎涵蓋全縣各鄉鎮市，今天短短4個小時也有高達30件，平均1小時即發生約8件。

由於隨處可聽到全縣4個大隊消防車「嗡嗡嗡」警笛聲，這起掃墓大火還未熄滅，那方又傳出火警，消防局調派人力四處滅火，消防員忙到人仰馬翻。

消防局研判，這2天仍會有民眾會出門掃墓，即日起到8日仍將派遣消防員及車輛到主要墓地巡邏警戒，同時結合防火宣導，並提供水源及水袋供掃墓民眾熄滅餘燼。

消防局也呼籲，民眾掃墓務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，還要記得滅餘燼、記得收垃圾。同時也要減少使用火源的同時，也避免飛灰餘燼引燃雜草，並注意「人離火滅」原則。

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