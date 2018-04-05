喝豬血湯加湯加5次 原來是等著幹這檔事

2018-04-05 16:15

〔記者許國楨／台中報導〕一碗炒麵加豬血湯是要吃多久？林姓慣竊上月底到麵店點了上述食物當早餐，期間頻頻要求店家加湯加了5次，一碗炒麵吃了1個多鐘頭引起老闆娘注意，原來他盯上放在櫃台上的愛心零錢箱，藉由加湯拖延時間伺機下手，但賊星該敗，就在他以外套蓋住箱子抱走時剛好遇到前來收零錢的志工，及時攔下報警逮人，當場人贓俱獲。

台中市第三分局正義派出所當天上午獲民眾報案，表示店內擺放的愛心零錢箱遭一名男子竊取，麵店老闆娘向警方說，該名男子約9點多到店內吃早餐，他點了炒麵及豬血湯各一碗，沒想到一吃就是一個多小時，期間明明炒麵已經吃完，卻還頻頻向店家要求加湯，前後就加了5次之多，當下她雖覺得怪怪的，但做生意以和為貴，因此也不好多說。

最後男子終於停止加湯，起身付帳還要求外帶一份炒麵及豬湯，離去時只看到他懷中抱著一只以外套包住的東西，當時未多問，此時剛好有某身心障礙協會的志工前來店內收取愛心零錢箱內的款項，驚見零錢箱不翼而飛向老闆娘詢問，老闆娘直覺是男子所為示意志工人未走遠，志工立即追上攔下正準備騎單車離去的男子並報警。

警方一眼就認出男子是有20多項竊盜刑案紀錄的56歲林姓慣竊，他原本矢口否認行竊，警方立即調閱店內的監視器過濾，果見林男吃早餐時直盯著桌上的愛心箱，接著突然脫掉外套蓋住，再趁店家忙結帳未注意時抱著內有1933元的零錢箱離去，當場人贓俱獲，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。