清明連假返鄉、泡湯 交警加強勤務

交通警察實施調撥車道。（記者陳薏云翻攝）

2018-04-05 15:49

〔記者陳薏云／新北報導〕為維持清明連假的交通順暢，新店分局縝密編排相關交通疏導勤務，包括於北深路實施調撥車道，碧潭水舞祭附近每日派遣100多名警民，並加強取締違規車輛及違規攤販以及北宜路段編排取締勤務等。

通往高速公路的道路每日7至12時實施機動管制或調撥，管制期間，往宜蘭方向之車輛僅能由最外側車道上石碇交流道；如發生嚴重壅塞時，就往平溪、石碇方向之車輛，則由北深路一段229巷、文山路口起實施調撥車道以疏解車流。

另於烏來地區，假日泡湯的民眾及車流驟增，新店分局分局長林富助表示，由於烏來區立體停車場，對於烏來地區的停車空間已有紓解之趨勢，但仍針對機車停車位的需求協調交通局研商開放遊覽車停車位、腳踏車停車位在必要時可作為停放機車使用。

為維持北宜路交通安全，防制違規，連假期間每日編排30多班取締在北宜路超速、跨越雙黃線及改裝汽機車勤務，每日亦投入60多名警力，取締北宜路違規車輛。

由於清明連續假期恰逢碧潭水舞音樂會活動，往碧潭風景區水舞會場與前往北宜路及烏來、坪林等風景區路線重疊；為此新北市政府警察局新店警分局每日派遣100多名警民力疏導交通。

新店警分局在此呼籲民眾多利用公車或捷運等大眾交通工具前往碧潭東岸，欣賞水舞之際，請應遵守主辦單位工作人員及警方相關管制。