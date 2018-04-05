男為漏水嫌隙持刀刺死鄰 7公分刀刃還斷在頸部

2018-04-05 15:23

〔記者陳慰慈／台北報導〕黃姓男子因漏水修繕、曬衣服等問題，與鄰居陳姓老翁素有嫌隙，口角後竟持摺疊刀刺向陳翁，長7公分的刀刃斷裂於陳翁頸部，陳翁送醫治療後宣告不治，因黃男主動自首，符合減刑條例，台北地院日前依殺人罪判處黃男有期徒刑5年2月，可上訴。

判決指出，去年5月，黃男在路上遇到陳翁，雙方爆發口角衝突，黃男突從口袋掏出掛在鑰匙圈上的折疊刀，朝陳翁的頭頸部、臉部、手部等位置揮舞，陳翁雖然不斷後退，並用手上雨傘阻擋攻擊，但身上仍多處中刀，陳翁正面臉部倒地，大量出血，長7公分的刀刃甚至斷裂在陳男頸部，警方獲報後趕往現場，陳翁當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍傷重不治，黃男則主動向到場員警自首。

法院審理時，黃男否認意圖殺害陳翁，供稱雖陳翁常半夜到他家屋頂敲釘子、曬衣服，雙方也因房屋漏水修繕問題有過不快，但這些都是小事，他不會因此而殺人，當時因陳男放話：「不讓他走」，才會爆發第二波衝突，鑰匙圈上的折疊刀原本是閉合的，不知道為何會突然開啟傷到陳男頸部，強調自己是「正當防衛」，或「過當防衛」。

法醫解剖報告指出，陳男身上共有10處刀傷，因出血性休克及中樞神經休克死亡，加上監視器畫面顯示，黃男多次持刀揮向陳男重要器官，法官認定其有殺人犯意，但審酌黃男向警方自首，符合刑法相關減刑規定，並與陳男配偶及子女達成和解，有相當的彌補誠意，判處黃男5年2月徒刑。