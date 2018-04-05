毒販在套房內等「進貨」警方一舉逮兩名藥頭

2018-04-05 14:32

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局日前追查一宗毒品案上游，發現28歲王姓男子是藥頭，警方循線到台北市昆明街一棟大樓內套房逮王，在他屋內起獲66.9公克安非他命與液態安非他命11瓶共重240公克。就在警方查緝過程中，王嫌手機不斷顯示通訊軟體的對話，警方一看發現，原來王打算向另名林姓藥頭「進貨」。

警方守株待兔，見林上門一舉逮人，在他身上找到105公克安非他命，再循線到他住處查出257公克安非他命、14顆搖頭丸、4.72公克大麻。警方最後將兩人都依毒品罪嫌送辦。

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