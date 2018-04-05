男誤認重機遭竊 熱心警徒步尋獲還幫忙推回家

2018-04-05 13:55

［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生，我的大型重機被偷了！」家住北投區的50歲漆姓男子，日前急匆匆地向北市北投警分局大屯派出所報案，表示停放住處1樓大型重機，一早起來竟然不見了，由於是租來的車子，讓他很擔心，警員鍾偉仁受理，立刻驅車到漆男描述的義方街週邊尋找，果然在下個街口尋獲，詎料，漆男跨上機車後，發現根本就不動，仗義的鍾員二話不說，由後方奮力幫忙推，一路將重達上百公斤的大型重機，推回500公尺遠的漆家，讓漆男感動萬分。

翌日，漆男偕同母親帶著水果禮盒到警所致謝，鍾員本於公務人員廉政倫理規範當場予以婉拒，沒想到漆男相當堅持，放下禮盒後逕自離去，鍾員向上呈報後，再三拜託漆男一定要領回，漆男不斷道謝，感謝警方關心他父親的健康狀況，頻要求「那改天到家裡吃個便飯？」，警員則回應「等你開新店一定去捧場！」而這次的失車烏龍事件，也讓漆男對警察的印象大為改觀、特別地感謝警方。

這起丟車烏龍事件發生在上個月25日，漆男週日近10時，驚慌失措跑進大屯派出所，表示租來的紅牌大型重型機車停放在自家樓下，特地上了大鎖竟然遭竊？備勤的鍾偉仁見狀，邊安撫漆男邊了解原委，得知原為咖啡機業務的漆男，為方便通勤，特地租用可行駛快速道路的紅牌重機，近日因老父不適專責照護，凌晨4時回家依例停在家門口，沒想到早上出門，重機竟然消失了。

大屯所說，鍾員依時段調閱監視器清查，卻都找不到漆男6小時停車影像，於是前往漆男住處的義方街停車地點徒步尋找，沒想到卻在離漆男家的下個路口，北市永興路二段、復興一路的路口發現漆男報警遭竊的紅牌重機，漆男自備的大鎖還好好地鎖住車輪，研判應是漆男記錯了停車點。

漆男趕到確認無誤，高興地卸除大鎖並跨上機車，沒想到怎麼踩、怎麼發都沒動靜，由於大型重型機車動輒重達上百公斤，漆獨自根本無法將車推回住處，鍾員二話不說，當場協助漆男一同重機車推回500公尺遠的住處，讓漆相當感激。

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