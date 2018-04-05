不滿被狂吠追車 男子竟對鄰居家狗潑硫酸

2018-04-05 13:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名葉姓女子家中飼養犬隻「瑪莉」上個月於自家門口遭不明人士潑硫酸，葉女提供自家的監視畫面報案，警方調閱監視器畫面，發現吳姓鄰居（60歲）涉嫌重大，通知吳男到案說明，他坦承犯行不諱，供稱經常遭「瑪莉」狂吠追車，心生恐懼之下，產生報復念頭，承認潑灑硫酸及丟擲石塊，將依動保法函送法辦。

鳳山警方今表示，南成所上個月13日接獲葉姓女子報案，指稱愛犬「瑪莉」於自家門口遭不明人士潑鹽酸，造成愛犬臉部潰瘍，並提供自家的監視畫面，發現1名可疑男子，從遠方朝自家門口漫步而來，手上還提著1包白色塑膠袋涉嫌重大。

警方表示，葉女稱可能因為平時未將「瑪莉」圈綁，導致狗會跑到馬路上追人追車或是朝陌生人吠叫，恐遭人挾怨報復，葉小姐見愛犬傷勢嚴重，感到心疼不已報警。

警方據報調閱監視器畫面，發現吳姓鄰居（60歲）涉嫌重大，通知吳男到案說明，他坦承犯行不諱，供稱經常遭「瑪莉」狂吠追車，心生恐懼之下，產生報復的念頭，承認潑灑硫酸及丟擲石塊等情事。

警方表示，雙方事後毀損罪嫌已達成和解，但因動保法是公訴罪，吳男故意傷害動物，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可開罰1萬5千元至7萬5千元，全案目前仍於偵查隊偵辦中，近期將依動保法函送法辦。