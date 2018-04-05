怎麼又是你！酒駕男2度被逮 栽在同一個警察

2018-04-05 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市湖內警分局交通分隊陳姓員警日前處理完交通事故，準備返回隊部時，發現1輛機車違規騎在快車道上，員警將吳姓騎士攔下後，不但聞到他身上飄出濃濃酒味，仔細一看，竟是他上月中旬才剛逮獲的酒駕犯，此次吳男再度酒駕被捉，且又是落在同一員警手中，讓他直呼有沒有這麼倒楣。

警方指出，2日下午2時53分，陳姓員警發現一名機車騎士沿湖內區中山路一段與民族街口由南往北於內側快車道直行，由於台1線省道為車流大、車速快的重要幹道，因此省道內側車道為禁行機車道，為了避免危險發生，因此將車輛攔下盤查，騎士停車後，員警才發現竟是日前才因酒駕被抓的吳姓男子，讓員警直呼：「怎麼又是你！」

此時員警從吳姓男子身上散發出濃濃的酒氣，就立即實施對吳男酒測，結果酒測值竟然高達1.13毫克，員警還記得他上次酒測值也是高達1.17毫克，這次又被抓到酒測值還是照樣破1，讓員警氣得大駡實在講不聽。

吳男被逮後則一臉委屈的說，他上月18日因與朋友慶祝出獄喝酒狂歡，隔天酒駕被抓，當時還跟員警保證他絕對再酒後騎車了，沒想到才隔了10多天，吳男又酒後騎車上路，而且這次又被同一位陳姓員警抓到第2次，讓吳男直呼「真的實在有夠衰！」

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